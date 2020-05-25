Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал россиянам отказаться от отдыха за границей в 2020 году из-за угрозы завоза коронавируса и рекомендовал провести отпуск внутри страны.

«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», - цитирует Мишустина ТАСС.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Умерли 3633 человека.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 5,5 млн человек.