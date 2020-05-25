25 мая
Новосибирск
погода +22 °C
71.6
 
€ 77.88
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Мишустин посоветовал россиянам отказаться от отдыха за границей в 2020 году

Главная Общество
Новосибирск
20:01 25 Мая 2020
россияне, отпуск, премьера
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал россиянам отказаться от отдыха за границей в 2020 году из-за угрозы завоза коронавируса и рекомендовал провести отпуск внутри страны.

 «Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», - цитирует Мишустина ТАСС.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения COVID-19. Умерли 3633 человека.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 5,5 млн человек. 

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 89 новых случаев заболевания COVID-19

В Новосибирской области 89 новых случаев заболевания COVID-19

25 Мая 2020 г.
Этот показатель взял в регионе новую высоту
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России превысило 350 тыс человек

Число заболевших COVID-19 в России превысило 350 тыс человек

25 Мая 2020 г.
В России за сутки выявили 8946 случаев коронавируса.
Новости Новосибирска: В Республике Алтай разрешили спорт на открытом воздухе

В Республике Алтай разрешили спорт на открытом воздухе

25 Мая 2020 г.
На стадионе «Спартак» оборудовали пропускной пункт
Новости Новосибирска: Вечеринка в центре Новосибирска заинтересовала мэрию и полицию

Вечеринка в центре Новосибирска заинтересовала мэрию и полицию

24 Мая 2020 г.
Жители массово нарушили самоизоляцию
Новости Новосибирска: В Новосибирской области продолжилась естественная убыль населения

В Новосибирской области продолжилась естественная убыль населения

22 Мая 2020 г.
По итогам 2019 года она составила 5,6 тыс. человек
Новости Новосибирска: В части регионов РФ может начаться третий этап снятия ограничений – Роспотребнадзор

В части регионов РФ может начаться третий этап снятия ограничений – Роспотребнадзор

22 Мая 2020 г.
Часть российских регионов достигла показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» признан лучшим в России

Тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» признан лучшим в России

20 Мая 2020 г.
Всероссийская федерация волейбола подвела итоги голосования болельщиков
Новости Новосибирска: Продаются магазины новосибирского «Холидея» в пяти регионах

Продаются магазины новосибирского «Холидея» в пяти регионах

21 Мая 2020 г.
Здание на Бердском шоссе в Новосибирске оценено почти в 300 млн рублей
Новости Новосибирска: Мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Новосибирской области

21 Мая 2020 г.
Число случаев заболевания достигло 1 881
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19