В Новосибирской области 89 новых случаев заболевания COVID-19

В Новосибирской области снова «рекорд» по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Сегодня областной оперативный штаб сообщил о 89 новых заболевших.

Таким образом, с начала эпидемии число зараженных COVID-19 в Новосибирской области достигло 2 213. 891 пациент выздоровел, 29 – скончались.

«В отделениях реанимации находятся 66 человек. На ИВЛ – девять пациентов», - рассказали также в оперативном штабе.

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка в период самоизоляции. Сделал он это в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, требуют более оперативной и жесткой реакции. Мало того, что жители о безопасности собственного здоровья не думают, так они еще и создают неудобства для жителей города», - процитировал главу региона сайт новосибирского правительства.

Напомним, в минувшие выходные несколько сотен новосибирцев устроили танцевальные вечеринки на пл. Ленина в центре города и рядом с конным клубом «Мустанг» в Кировском районе.

Фото: сайт правительства Новосибирской области