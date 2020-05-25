В Республике Алтай разрешили спорт на открытом воздухе

В Республике Алтай стали возможны занятия спортом на открытом воздухе. В регионе это называют первым этапом снятия ограничительных мероприятий.

«С учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Алтай возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 м», - говорится в сообщении официального сайта региона.

В нем, в частности, отмечается, что пропускной режим введен на закрытом ранее стадионе «Спартак» в Горно-Алтайске. Он обеспечен дезинфицирующими средствами для обработки рук и бесконтактным термометром.

Ко вчерашнему дню в Республике Алтай было зарегистрировано 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе, семь новых случаев 23 мая.

21 мая глава региона Олег Хорохордин провел совещание, посвященное плану действий по восстановлению экономики региона с поэтапным снятием ограничительных мероприятий. В ходе совещания отмечалось, что на данный момент в службе занятости зарегистрировано более 5,2 тыс. безработных, в числе которых 1,1 тыс. человек, уволенных с 1 марта.

Фото: официальный сайт правительства Республики Алтай