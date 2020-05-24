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Вечеринка в центре Новосибирска заинтересовала мэрию и полицию

Главная Общество
Новосибирск
13:26 24 Мая 2020
новосибирск, ограничения, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Вечеринка в центре Новосибирска заинтересовала мэрию и полицию. Сегодня ночью в социальных сетях появилось видео, на котором жители города массово нарушили режим самоизоляции - танцевали и общались на площади Ленина.

«По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины», - цитирует РИА Новости главу департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова. В полицию обратились и власти Новосибирска.

Добавим, в Новосибирской области действует режим повышенной готовности, масочный режим в общественных местах и другие ограничения.

 

видео: канал ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ на youtube

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