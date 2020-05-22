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В Новосибирской области продолжилась естественная убыль населения

Главная Общество
Новосибирск
18:37 22 Мая 2020
население, статистика, численность
Автор: Sibnovosti.ru
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К началу 2020 года численность населения Новосибирской области достигла 2,798 млн человек. За год этот показатель вырос на 4,8 тыс. человек или на 0,2%.

При этом, Новосибирскстат отмечает, что рост численности достигнут исключительно за счет миграции. В 2019 году сохранилась естественная убыль населения, впервые за последние годы зафиксированная по итогам 2017-го. По итогам прошлого года она составила 5,6 тыс. человек. Это в 1,6 раза выше показателя 2018 года.

Показатель рождаемости составил 10,7 человек на 1 тыс. населения. За год он сократился на 8,5%.

Фото: сайт Новосибирскстата

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