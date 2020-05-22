В части регионов РФ может начаться третий этап снятия ограничений – Роспотребнадзор

Часть российских регионов достигла показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Для третьего этапа снятия ограничений, в частности, необходимо чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тыс населения ежедневно. Значительная часть субъектов на сегодняшний день уже достигли данного показателя, а по показателю свободных коек ряд регионов скоро также достигает необходимых данных, сказала Попова.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 326448 случая заражения COVID-19. Умерли 3249 человек.