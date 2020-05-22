22 мая
Новосибирск
погода +19 °C
70.92
 
€ 77.8
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В части регионов РФ может начаться третий этап снятия ограничений – Роспотребнадзор

Главная Общество
Новосибирск
15:37 22 Мая 2020
регионы, вирус, ситуация, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Часть российских регионов достигла показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Для третьего этапа снятия ограничений, в частности, необходимо чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тыс населения ежедневно. Значительная часть субъектов на сегодняшний день уже достигли данного показателя, а по показателю свободных коек ряд регионов скоро также достигает необходимых данных, сказала Попова.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 326448 случая заражения COVID-19. Умерли 3249 человек.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России увеличилось за сутки на 8894 человека

Число заболевших COVID-19 в России увеличилось за сутки на 8894 человека

22 Мая 2020 г.
Всего в России зарегистрировано 326448 случая заражения COVID-19.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 79 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Новосибирской области 79 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

22 Мая 2020 г.
Это самый высокий показатель с начала эпидемии
Новости Новосибирска: В Новосибирске начался монтаж первой опоры четвертого моста через Обь

В Новосибирске начался монтаж первой опоры четвертого моста через Обь

22 Мая 2020 г.
Завершить строительство планируют к концу 2023 года
Новости Новосибирска: Новосибирские пляжи готовят к открытию

Новосибирские пляжи готовят к открытию

22 Мая 2020 г.
Водолазные обследования должны завершиться к 1 июня
Новости Новосибирска: Вакцина от коронавируса может появиться в России в конце июля – Минздрав

Вакцина от коронавируса может появиться в России в конце июля – Минздрав

22 Мая 2020 г.
Разработку антивирусной вакцины в РФ в настоящее время ведeт несколько центров.
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 8849 человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 8849 человек за сутки

21 Мая 2020 г.
Всего в России зарегистрировано 317554 случая заражения COVID-19.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не снижается

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не снижается

20 Мая 2020 г.
С начала эпидемии в регионе умерло от коронавируса 23 человека
Новости Новосибирска: Экспорт новосибирских товаров вырос в полтора раза

Экспорт новосибирских товаров вырос в полтора раза

19 Мая 2020 г.
Среди новых крупных партнеров внешней торговли – Болгария и Латвия
Новости Новосибирска: Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

18 Мая 2020 г.
Работы планируют завершить до конца 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19