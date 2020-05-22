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В Новосибирской области 79 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
13:01 22 Мая 2020
вирус, штаб, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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За последние сутки в Новосибирской области выявлено 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель в регионе с момента начала эпидемии.

По данным областного оперативного штаба, общее число случаев заражения достигло 1 960. Число выздоровевших пациентов за сутки по-прежнему значительно меньше числа новых больных. Так, за минувшие сутки из медицинских учреждений было выписано 53 человека, переболевших COVID-19. Всего выздоровела примерно половина пациентов.

«В отделениях реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ – 16 пациентов», - отметили также в оперативном штабе.

По данным пресс-службы областного правительства, власти региона рассматривают возможность открытия розничных рынков в Новосибирске. Работа таких рынков за пределами областного центра уже разрешена.

Фото: pixabay.com

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