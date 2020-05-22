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В Новосибирске начался монтаж первой опоры четвертого моста через Обь

Главная Общество
Новосибирск
11:34 22 Мая 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Строители начинают монтаж первой опоры нового четвертого моста через Обь. Для этого потребуется забить 17 буронабивных свай по берегам реки, а также в воде. Кроме того, в этом году мостовики начнут строить тоннель через Западно-Сибирскую железную дорогу, а также приступят к реконструкции путепровода на ул. Зыряновской и площади Труда. Все работы выполнятся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируют к концу 2023 года.

«Финансирование обеспечено за счет капитального гранта и средств концессионера. За счет областных средств ведутся подготовительные работы», – сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.

Общая стоимость проекта превысит 37 млрд рублей. Львиную долю средств выделяет федеральный бюджет, более 8 млрд рублей – средства концессионера ООО «Сибирская концессионная компания», еще 2,6 млрд рублей на строительство направило областное правительство.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда. Будет построена 6-полостная дорога с развязками.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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