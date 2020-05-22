22 мая
Новосибирск
погода +15 °C
70.92
 
€ 77.8
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирские пляжи готовят к открытию

Главная Общество
Новосибирск
10:10 22 Мая 2020
открытие, обследование, работы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Водолазные обследования пляжей Новосибирска в этом году предполагается завершить к 1 июня. Об этом рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы мэрии Новосибирска Алексей Шилов.

Водолазные обследования дна – необходимая процедура перед открытием пляжного сезона. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, они уже завершились на пляже «Бугринская роща». Затем они пройдут на пляжах парка культуры и отдыха «У моря Обского» и «Звезде».

Для того чтобы пляж был официально открыт, сдается вода на анализ, обустраивают береговую линию, места отдыха, готовят матросов-спасателей, устанавливают медицинский пункт с дежурством медиков, опорный пункт полиции для охраны общественного порядка.

В настоящее время посещение пляжей запрещено из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Вакцина от коронавируса может появиться в России в конце июля – Минздрав

Вакцина от коронавируса может появиться в России в конце июля – Минздрав

22 Мая 2020 г.
Разработку антивирусной вакцины в РФ в настоящее время ведeт несколько центров.
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 8849 человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 8849 человек за сутки

21 Мая 2020 г.
Всего в России зарегистрировано 317554 случая заражения COVID-19.
Новости Новосибирска: Авиаперевозчики просят отменить требование о заполнении не более половины салона самолетов

Авиаперевозчики просят отменить требование о заполнении не более половины салона самолетов

21 Мая 2020 г.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о возможности введения данной рекомендации в ближайшее время.
Новости Новосибирска: Мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Новосибирской области

21 Мая 2020 г.
Число случаев заболевания достигло 1 881
Новости Новосибирска: Из Новосибирска открываются прямые рейсы в Волгоград

Из Новосибирска открываются прямые рейсы в Волгоград

20 Мая 2020 г.
Самолеты начнут летать со 2 июня
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России превысило 300 тыс человек

Число заболевших COVID-19 в России превысило 300 тыс человек

20 Мая 2020 г.
В России за сутки выявили 8764 случая коронавируса.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: К новому новосибирскому госпиталю подвели дорогу

К новому новосибирскому госпиталю подвели дорогу

19 Мая 2020 г.
Медучреждение расположено на территории бывшего Военного городка №17
Новости Новосибирска: Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

18 Мая 2020 г.
Работы планируют завершить до конца 2022 года
Новости Новосибирска: В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

19 Мая 2020 г.
Общее число летальных исходов достигло 22
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19