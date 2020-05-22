Новосибирские пляжи готовят к открытию

Водолазные обследования пляжей Новосибирска в этом году предполагается завершить к 1 июня. Об этом рассказал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы мэрии Новосибирска Алексей Шилов.

Водолазные обследования дна – необходимая процедура перед открытием пляжного сезона. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, они уже завершились на пляже «Бугринская роща». Затем они пройдут на пляжах парка культуры и отдыха «У моря Обского» и «Звезде».

Для того чтобы пляж был официально открыт, сдается вода на анализ, обустраивают береговую линию, места отдыха, готовят матросов-спасателей, устанавливают медицинский пункт с дежурством медиков, опорный пункт полиции для охраны общественного порядка.

В настоящее время посещение пляжей запрещено из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.