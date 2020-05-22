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Вакцина от коронавируса может появиться в России в конце июля – Минздрав

Главная Общество
Новосибирск
02:21 22 Мая 2020
россия, вакцинация, вирус, срок, минздрав, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Вакцина от коронавируса может появиться в России в конце июля 2020 года, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» министр здравоохранения  Михаил Мурашко.

По его словам, разработку антивирусной вакцины в РФ в настоящее время ведeт несколько центров, как государственных, так и частных.  

«Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет», - сказал Мурашко.

Согласно последним данным, всего в России зарегистрировано 317554 случая заражения COVID-19, умерли 3099 человека.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 5 млн человек. 

Фото yandex.ru 

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