Авиаперевозчики просят отменить требование о заполнении не более половины салона самолетов

Авиаперевозчики просят отменить требование о заполнении при перелете не более половины салона самолетов. С соответствующей просьбой обратилась в правительство Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и уже направила обращение министру транспорта Евгению Дитриху, пишет «Коммерсант».

Ранее Роспотребнадзор сообщил о возможности введения данной рекомендации в ближайшее время.

По мнению перевозчиков, в настоящий момент в аэропортах уже действует ряд мер по сдерживанию COVID-19: пассажирам измеряют температуру, а в самолетах каждые три минуты обновляется воздух через установленные системы вентиляции.