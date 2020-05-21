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Авиаперевозчики просят отменить требование о заполнении не более половины салона самолетов

Главная Общество
Новосибирск
14:20 21 Мая 2020
авиа, самолет, роспотребнадзор, требования
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиаперевозчики просят отменить требование о заполнении при перелете не более половины салона самолетов. С соответствующей просьбой обратилась в правительство Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и уже направила обращение министру транспорта Евгению Дитриху, пишет «Коммерсант».

 Ранее Роспотребнадзор сообщил о возможности введения данной рекомендации в ближайшее время.

По мнению перевозчиков, в настоящий момент в аэропортах уже действует ряд мер по сдерживанию COVID-19: пассажирам измеряют температуру, а в самолетах каждые три минуты обновляется воздух через установленные системы вентиляции.

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