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Мужчина и женщина с COVID-19 скончались в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
12:59 21 Мая 2020
пациенты, штаб, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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За последние сутки из новосибирских больниц выписано 43 пациента, переболевших COVID-19. Но это гораздо меньше, чем число новых выявленных случаев заболевания.

По последним данным регионального оперативного штаба, к сегодняшнему утру зарегистрировано 76 новых случаев. Их общее количество с начала эпидемии достигло 1 881. Число летальных исходов выросло до 25.

«Скончались два человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет», - уточнили в оперативном штабе.  

По числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией Новосибирская область опережает другие регионы Сибирского федерального округа. Схожие показатели только у Красноярского края. Там ко вчерашнему дню было зарегистрировано 2 445 заболевших, скончался 21 пациент.  

Фото: pixabay.com

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