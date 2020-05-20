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Из Новосибирска открываются прямые рейсы в Волгоград

Главная Общество
Новосибирск
16:42 20 Мая 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прямые авиарейсы впервые в новейшей истории России свяжут Новосибирск и Волгоград. Новое направление из аэропорта «Толмачево» со 2 июня открывает авиакомпания S7. Оно включено в список субсидируемых государством – это значит, что перевозчик будет работать на условиях софинансирования затрат из бюджетов Новосибирской и Волгоградской областей.

Улететь в Волгоград пассажиры смогут по вторникам и четвергам. Рейсы будут обслуживать самолеты Airbus A320neo.

«По вторникам рейс S7 5131 вылетает из аэропорта «Толмачево» в 07:05, прилет в Волгоград — в 08:20. Рейс S7 5132 из Волгограда вылетает в Новосибирск в 09:10, прилет — в 16:05. По четвергам рейс выполняется в вечернее время. Вылет из аэропорта «Толмачево» в 22:30, прилет в аэропорт «Гумрак» в 23:45. Обратный вылет — в 00:35 по пятницам, прилет в Новосибирск в 07:30», - сообщили в пресс-службе «Толмачево».

В аэропорту уточняют, что в расписании указана местное время для каждой воздушной гавани. Продажи билетов уже открыты.
 

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