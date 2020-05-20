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В ряде регионов России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня

Главная Общество
Новосибирск
14:09 20 Мая 2020
россия, туризм, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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В ряде регионов России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

На первом этапе откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов могут начать работу отели с коттеджным размещением и апарт-отели, отметила Догузова.

Туризм оказался одним из наиболее пострадавших секторов экономики в результате нынешнего кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Согласно различным прогнозам экспертов, выход туристической отрасли из кризиса может занять до нескольких лет. В этой связи эксперты все чаще говорят о перспективах развития внутреннего туризма, который должен прийти на смены выездному.  

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