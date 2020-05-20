Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не снижается

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области не снижается. За последние сутки количество больных с COVID-19 выросло на 77.

Статистические данные об эпидемиологической ситуации сегодня обновил областной оперативный штаб. По его данным, число заболевших в последние дни заметно превосходит число выздоровевших новосибирцев. Так, за последние сутки было выписано 38 пациентов.

Количество случаев заболевания коронавирусом к сегодняшнему утру в Новосибирской области выросло до 1 805. Увеличилось до 23 и число скончавшихся больных. Умер мужчина в возрасте 64 лет.

Фото: сайт правительства Новосибирской области