20 мая
Новосибирск
погода +22 °C
72.39
 
€ 79.17
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не снижается

Главная Общество
Новосибирск
12:39 20 Мая 2020
вирус, штаб, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области не снижается. За последние сутки количество больных с COVID-19 выросло на 77.

Статистические данные об эпидемиологической ситуации сегодня обновил областной оперативный штаб. По его данным, число заболевших в последние дни заметно превосходит число выздоровевших новосибирцев. Так, за последние сутки было выписано 38 пациентов.

Количество случаев заболевания коронавирусом к сегодняшнему утру в Новосибирской области выросло до 1 805. Увеличилось до 23 и число скончавшихся больных. Умер мужчина в возрасте 64 лет.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Алтайский праздник перенесли на год

Алтайский праздник перенесли на год

19 Мая 2020 г.
Эл Ойын состоится только в 2021 году
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 300 тыс

Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 300 тыс

19 Мая 2020 г.
В России за сутки выявили 9263 случая коронавируса.
Новости Новосибирска: Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

19 Мая 2020 г.
С 12 мая 2020 года число безработных в России увеличилось более чем на 166 тыс человек.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

19 Мая 2020 г.
Общее число летальных исходов достигло 22
Новости Новосибирска: Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

18 Мая 2020 г.
Проверки проходят в нескольких регионах
Новости Новосибирска: Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

18 Мая 2020 г.
Работы планируют завершить до конца 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Продажи велосипедов в Сибири приобрели вирусный характер

Продажи велосипедов в Сибири приобрели вирусный характер

19 Мая 2020 г.
В интернете зафиксирован ажиотажный спрос на велосипеды
Новости Новосибирска: Автопром Китая вернулся к росту после спада во время эпидемии

Автопром Китая вернулся к росту после спада во время эпидемии

15 Мая 2020 г.
В апреле в стране было выпущено 2,1 млн автомобилей
Новости Новосибирска: В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

16 Мая 2020 г.
Число летальных случаев с начала эпидемии достигло 20
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19