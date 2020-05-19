19 мая
Новосибирск
погода +28 °C
72.39
 
€ 79.17
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Алтайский праздник перенесли на год

Главная Общество
Новосибирск
17:45 19 Мая 2020
праздник, народ, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Праздник алтайского народа Эл Ойын переносится на следующий год. Такое решение власти Республики Алтай приняли из-за эпидемии COVID-19.

О переносе праздника стало известно в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. К настоящему времени в республике зарегистрировано более 80 случаев заболевания.

«В этом году в праздновании планировалось участие 15 тыс. человек. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей. Обязательно проведем Эл Ойын в следующем году, в год 30-летия Республики Алтай», - процитировал главу региона Олега Хорохордина официальный сайт республики.

Эл Ойын проводится раз в два года. В 2018 году праздник состоялся в урочище Межелик Улаганского района. Как писали Sibnovosti.ru, в конце января 2020 года Олег Хорохордин подписал распоряжение о проведении Эл Ойына в урочище Ойбок Усть-Канского района со 2 по 5 июля.

3 июля 1991 года Верховный совет РСФСР внес в российскую Конституцию поправку, преобразовавшую Горно-Алтайскую автономную область в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР.

Фото: сайт министерства культуры Республики Алтай

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 300 тыс

Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 300 тыс

19 Мая 2020 г.
В России за сутки выявили 9263 случая коронавируса.
Новости Новосибирска: Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

19 Мая 2020 г.
С 12 мая 2020 года число безработных в России увеличилось более чем на 166 тыс человек.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

19 Мая 2020 г.
Общее число летальных исходов достигло 22
Новости Новосибирска: Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

18 Мая 2020 г.
Проверки проходят в нескольких регионах
Новости Новосибирска: Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

18 Мая 2020 г.
Работы планируют завершить до конца 2022 года
Новости Новосибирска: В России отмечается снижение роста числа заболевших COVID-19

В России отмечается снижение роста числа заболевших COVID-19

18 Мая 2020 г.
За сутки умер 91 человек. Всего скончались 2722 человека.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число выписанных новосибирских пациентов с COVID-19 за сутки превысило число новых случаев

Число выписанных новосибирских пациентов с COVID-19 за сутки превысило число новых случаев

15 Мая 2020 г.
Это произошло впервые с начала эпидемии
Новости Новосибирска: В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

16 Мая 2020 г.
Число летальных случаев с начала эпидемии достигло 20
Новости Новосибирска: Гендиректором ФК «Новосибирск» стал олимпийский чемпион по ходьбе

Гендиректором ФК «Новосибирск» стал олимпийский чемпион по ходьбе

14 Мая 2020 г.
Андрей Перлов сменил на этом посту Анну Баранову
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19