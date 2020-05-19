Алтайский праздник перенесли на год

Праздник алтайского народа Эл Ойын переносится на следующий год. Такое решение власти Республики Алтай приняли из-за эпидемии COVID-19.

О переносе праздника стало известно в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. К настоящему времени в республике зарегистрировано более 80 случаев заболевания.

«В этом году в праздновании планировалось участие 15 тыс. человек. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей. Обязательно проведем Эл Ойын в следующем году, в год 30-летия Республики Алтай», - процитировал главу региона Олега Хорохордина официальный сайт республики.

Эл Ойын проводится раз в два года. В 2018 году праздник состоялся в урочище Межелик Улаганского района. Как писали Sibnovosti.ru, в конце января 2020 года Олег Хорохордин подписал распоряжение о проведении Эл Ойына в урочище Ойбок Усть-Канского района со 2 по 5 июля.

3 июля 1991 года Верховный совет РСФСР внес в российскую Конституцию поправку, преобразовавшую Горно-Алтайскую автономную область в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР.

Фото: сайт министерства культуры Республики Алтай