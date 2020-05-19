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Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

Главная Общество
Новосибирск
14:31 19 Мая 2020
россия, безработица, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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С 12 мая 2020 года число безработных в России увеличилось более чем на 166 тыс человек и составило в 1,6 млн, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале

«На сегодняшний день в принципе цифра даже выше по количеству зарегистрированных безработных, она достигла 1,6 млн человек», - сказал глава ведомства.

Согласно различным прогнозам экспертов, рост безработицы в России в 2020 году может составить порядка 17%, что обусловлено коронавирусом и девальвацией рубля.

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