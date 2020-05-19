19 мая
Новосибирск
погода +27 °C
72.98
 
€ 78.94
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
13:25 19 Мая 2020
вирус, рост, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области не уменьшается. Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о подтверждении диагноза у 76 человек.

В результате общее число случаев заражения в Новосибирской области достигло 1 728. Кроме того, выросло и число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией. Умерли мужчина и женщина, которым было, соответственно, 63 и 62 года. Общее число летальных исходов достигло 22.

«692 человека выздоровели», - уточнили также в оперативном штабе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, группа «Сибантрацит» передала ГБУЗ «Линевская районная больница» построенный ею мобильный COVID-госпиталь (на фото). Он рассчитан на 100 койко-мест. Объем затрат группы «Сибантрацит» на возведение и оборудование госпиталя составил 50 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

Число безработных в России достигло 1,6 млн человек - Минтруд

19 Мая 2020 г.
С 12 мая 2020 года число безработных в России увеличилось более чем на 166 тыс человек.
Новости Новосибирска: Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

18 Мая 2020 г.
Проверки проходят в нескольких регионах
Новости Новосибирска: Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

18 Мая 2020 г.
Работы планируют завершить до конца 2022 года
Новости Новосибирска: В России отмечается снижение роста числа заболевших COVID-19

В России отмечается снижение роста числа заболевших COVID-19

18 Мая 2020 г.
За сутки умер 91 человек. Всего скончались 2722 человека.
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области достигло 1 652

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области достигло 1 652

18 Мая 2020 г.
К аппаратам ИВЛ в регионе подключен 21 пациент
Новости Новосибирска: У копытных из новосибирского зоопарка появилось потомство

У копытных из новосибирского зоопарка появилось потомство

17 Мая 2020 г.
Прибавление у лосей, северных оленей и камерунских коз
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

16 Мая 2020 г.
Число летальных случаев с начала эпидемии достигло 20
Новости Новосибирска: В Китае запускают автобусные маршруты с покрытием 5G

В Китае запускают автобусные маршруты с покрытием 5G

14 Мая 2020 г.
Пилотный маршрут начал работать в Гуанчжоу
Новости Новосибирска: Мэрия Новосибирска готова предоставить бизнесменам льготы по аренде

Мэрия Новосибирска готова предоставить бизнесменам льготы по аренде

15 Мая 2020 г.
Они обойдутся муниципальному бюджету в 680 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19