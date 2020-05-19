В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

Число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области не уменьшается. Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о подтверждении диагноза у 76 человек.

В результате общее число случаев заражения в Новосибирской области достигло 1 728. Кроме того, выросло и число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией. Умерли мужчина и женщина, которым было, соответственно, 63 и 62 года. Общее число летальных исходов достигло 22.

«692 человека выздоровели», - уточнили также в оперативном штабе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, группа «Сибантрацит» передала ГБУЗ «Линевская районная больница» построенный ею мобильный COVID-госпиталь (на фото). Он рассчитан на 100 койко-мест. Объем затрат группы «Сибантрацит» на возведение и оборудование госпиталя составил 50 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области