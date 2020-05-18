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Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

Главная Общество
Новосибирск
18:02 18 Мая 2020
скр, проверка, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственный комитет России (СКР) проводит в ряде регионов проверку того, как выплачиваются надбавки медикам, ведущим борьбу с COVID-19. В числе таких субъектов федерации несколько сибирских.

Субъекты федерации перечислены в сегодняшнем сообщении СКР. В их числе, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области. В сообщении подчеркивается, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителям территориальных следственных органов оперативно реагировать на сообщения в СМИ и обращения медицинских работников, касающиеся этой проблемы.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 17 сотрудников «скорой помощи» в городе Дивногорске Красноярского края обратились к депутату местного городского совета за помощью в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты», - приводит пример сайт СКР.

Сегодня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе совещания заявил о том, что до 18:00 18 мая все выплаты будут осуществлены и все средства будут перечислены медработникам.

О необходимости быстрейшей выплаты средств медикам президент РФ Владимир Путин заявил на совещании 15 мая.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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