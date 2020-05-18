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Чуйский тракт расширят до 4 полос в районе границы с Новосибирской областью

Главная Общество
Новосибирск
17:36 18 Мая 2020
новосибирск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Чуйский тракт расширят до 4 полос на участке от Барнаула до границы с Новосибирской областью. Протяженность отрезка, где дорожники выполнят капитальный ремонт, составит более 10 км. В этом году в Тальменском районе будут отремонтированы 5 км дороги, но пока без укладки финального слоя асфальта.

В следующем сезоне рабочие приведут в порядок еще один отрезок, а к концу 2022 году планируют полностью завершить работы. В будущем Автодор отркмонтирует 15-км отрезок от Озерок до Тальменки.

«По окончании этого участка и следующий начнем. Но до границы с Новосибирском сейчас идет разработка проекта, в следующем году там начнутся работы. Тоже расширение, все в графике, стараемся двигаться быстро», - цитируют «Вести 22» начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Ярослава Долинского.

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»

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