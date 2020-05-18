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Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области достигло 1 652

Главная Общество
Новосибирск
11:29 18 Мая 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области прирост числа заболевших COVID-19 составляет примерно 70 человек в сутки. Об этом свидетельствуют последние статистические данные областного оперативного штаба.

Вчера утром штаб проинформировал о 70 выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за предшествующие сутки. Сегодня – о 71. При этом, если вчера говорилось о 28 выписанных из больниц пациентах, то в сегодняшнем сообщении число выписанных больных не указывается.

Всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 1 652 случаев заражения. После выздоровления было выписано из больниц 638 пациентов, 20 человек скончалось.

«В отделениях реанимации сегодня находятся 65 человек. На ИВЛ – 21 пациент, - уточнили в областном штабе.

Фото: pixabay.com

 

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