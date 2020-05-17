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У копытных из новосибирского зоопарка появилось потомство

Главная Общество
Новосибирск
14:28 17 Мая 2020
общество, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
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В зоопарке Новосибирска пополнение - копытные принесли потомство. Об этом администрация парка сообщила в социальных сетях. 

Несколько дней назад на свет появился детеныш северного оленя. Самка лося принесла сразу двух малышей. 

«Мама почти все время с ними в укрытии, но иногда они выходят на недолгие прогулки. Отца семейства не стали переводить в отдельный вольер, он вполне лоялен к малышам. Лоси в Новосибирском зоопарке регулярно приносят потомство. И мы рассчитываем, что со временем начнет действовать программа по выпуску лосей в природу. Пробные шаги уже были сделаны, и они оказались вполне успешны», - рассказали в зоопарке. 

В мае потомство принесли камерунские козы. Всего в зоопарке девять козлят - все они чувствуют себя хорошо. 

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

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