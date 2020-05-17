У копытных из новосибирского зоопарка появилось потомство

В зоопарке Новосибирска пополнение - копытные принесли потомство. Об этом администрация парка сообщила в социальных сетях.

Несколько дней назад на свет появился детеныш северного оленя. Самка лося принесла сразу двух малышей.

«Мама почти все время с ними в укрытии, но иногда они выходят на недолгие прогулки. Отца семейства не стали переводить в отдельный вольер, он вполне лоялен к малышам. Лоси в Новосибирском зоопарке регулярно приносят потомство. И мы рассчитываем, что со временем начнет действовать программа по выпуску лосей в природу. Пробные шаги уже были сделаны, и они оказались вполне успешны», - рассказали в зоопарке.

В мае потомство принесли камерунские козы. Всего в зоопарке девять козлят - все они чувствуют себя хорошо.

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo