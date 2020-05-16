В Новосибирской области скончалось двое пациентов с COVID-19

Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в Новосибирской области, за последние сутки выросло до 20. Статистические данные о развитии пандемии обновил сегодня региональный штаб.

В регионе скончалось два человека. Это мужчины 67 и 77 лет.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлено еще 64 человека с коронавирусной инфекцией. Но выписано после болезни было еще больше – 83 пациента.

К сегодняшнему утру в Новосибирской области зарегистрировано в общей сложности 1 511 случаев заражения COVID-19.

Фото: сайт правительства Новосибирской области