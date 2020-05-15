Для борьбы с новосибирской пылью опробуют новое средство

В Новосибирске опробуют новое средство для борьбы с пылью. Ранее его протестировали на угольных предприятиях Кемеровской области.

Связующий раствор изготовлен новосибирской компанией «И.С. Лаборатория». По словам ее гендиректора Антонины Москалюк, этой жидкостью обрабатывали стенки вагонов, чтобы в холодное время года к ним не примерзал уголь. После удачного опыта специалисты компании приступили к созданию варианта смеси для борьбы с пылью на дорогах.

«Я поручил провести испытание на локальных участках дорог Новосибирска. Другая не менее важная задача – это обработка городских парков специальными дезинфицирующими растворами, которые также производятся на этом предприятии. Для нас первостепенным является вопрос экологичности. Поэтому перед массовой обработкой зеленых зон будут также проведены соответствующие испытания», – процитировал главу Новосибирска Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Большое количество пыли – одна из серьезных проблем для жителей Новосибирска. Как писали Sibnovosti.ru, для выяснения ее образования мэрия заказала специальное исследование в Институте почвоведения СО РАН. Проблему неоднократно обсуждала рабочая группа по улучшению экологической обстановки в городе, созданная при горсовете Новосибирска. Зимой 2018/2019 года в городе в качестве реагента на дорогах стали применять «Бионорд».

Компания «И.С. Лаборатория» была основана в 1997 году. По собственным данным, является, в частности, одним из ведущих российских производителей высококачественных технических жидкостей и смазочных материалов, необходимых при эксплуатации автомобилей.