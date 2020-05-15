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Число выписанных новосибирских пациентов с COVID-19 за сутки превысило число новых случаев

Главная Общество
Новосибирск
11:05 15 Мая 2020
вирус, пациенты, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Их общее число с начала эпидемии достигло 1 447.

В областном оперативном штабе сегодня обратили внимание на то, что число выписанных пациентов за сутки – 72. Таким образом, впервые число выздоровевших больных с COVID-19 за день превысило число заболевших.

С другой стороны, в области зарегистрировано еще два летальных исхода. Умерли женщины в возрасте 68 и 71 года. Таким образом, число скончавшихся пациентов достигло 18.

Вчера правительство Новосибирской области сообщило о том, что компания «Здравмедтех-Н» в Бердске получит федеральное субсидирование в размере 92 млн руб. на производство костюмов врача-инфекциониста (на фото).

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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