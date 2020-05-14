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«Алиса» включает «Сибирь»

Главная Общество
Новосибирск
18:41 14 Мая 2020
радиостанция, сибирь, интернет, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
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«МКР-Медиа» последовательно реализовывает стратегию расширения присутствия своих активов на цифровых платформах. Результатом продолжения сотрудничества с компанией «Яндекс», в сервисах которой уже присутствуют телеканалы «Продвижение» и «ТВ БРИКС», стал запуск вещания «Радио Сибирь» в сервисе «Яндекс. Музыка».

Теперь любому пользователю Интернета достаточно произнести фразу «Алиса, включи Сибирь», и голосовой помощник от «Яндекса» автоматически включит эфир одной из радиостанций сети «Радио Сибирь», транслирующейся именно в его городе.

Кроме того, «Алиса» знает и эфирные частоты любимой радиостанции, поэтому достаточно произнести «Алиса, включи 103,9» в Омске или «Поставь 95,8» в Красноярске, чтобы настроиться на волну любимой радиостанции.

Конечно же, сигнал «Радио Сибирь» будет доступен и в умных устройствах от Яндекса - например, колонке «Яндекс. Станция».

«Радио Сибирь» было и будет современной станцией, рассчитанной на активного радиослушателям. Конечно же, мы идем в ногу со временем, учитывая все современные тренды медиапотребления, меняющиеся вкусы и привычки нашей аудитории», - прокомментировал генеральный продюсер радио Руслан Николаев.

Напомним, что сигнал сети станций «Радио Сибирь» можно услышать на эфирных частотах более чем в 20-ти городах Сибири, Приволжья и Дальнего Востока, а через спутниковую платформу НТВ+, вещание на интернет-сайте и в приложениях для iOS и Android - по всему миру.

 

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