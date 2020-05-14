В Новосибирской области утверждены даты окончания учебного года

Власти Новосибирской области утвердили даты окончания учебного года в школах. Первыми учебу закончат ученики с 1 по 4 классы. Они уйдут на каникулы с 25 мая. Для десятиклассников учебный год завершится до 5 июня, а все остальные школьники начнут отдыхать с 29 мая.

По предварительным данным министерства просвещения, выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня. Однако сроки могут быть перенесены.

«Во главу угла мы ставим здоровье наших школьников и поэтому можем проводить экзамен только тогда, когда будем уверены, что это безопасно», – отметил глава федерального ведомства Сергей Кравцов.

При этом в распоряжении СМИ появилась письмо за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, где предлагается провести ЕГЭ в России в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Ранее проводить экзамены нецелесообразно, так как это может осложнить ситуацию с коронавирусом в стране.