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Новосибирский кардиологический диспансер будет принимать пациентов с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
11:40 14 Мая 2020
вирус, штаб, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за последние сутки выявлено 76 случаев заражения COVID-19. Это больше числа выздоровевших пациентов с этим диагнозом (51).  

В результате, по данным областного оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 376 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 455 больных, 16 скончалось. В настоящее время в отделениях реанимации различных медицинских учреждений находится 61 пациент с COVID-19.

Вчера правительство региона сообщило о том, что стационар областного кардиологического диспансера на 130 коек перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. Туда с 15 мая будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией.

ГБУЗ «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» находится на ул. Залесского.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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