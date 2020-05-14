Новосибирский кардиологический диспансер будет принимать пациентов с COVID-19

В Новосибирской области за последние сутки выявлено 76 случаев заражения COVID-19. Это больше числа выздоровевших пациентов с этим диагнозом (51).

В результате, по данным областного оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 376 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 455 больных, 16 скончалось. В настоящее время в отделениях реанимации различных медицинских учреждений находится 61 пациент с COVID-19.

Вчера правительство региона сообщило о том, что стационар областного кардиологического диспансера на 130 коек перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. Туда с 15 мая будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией.

ГБУЗ «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер» находится на ул. Залесского.

Фото: сайт правительства Новосибирской области