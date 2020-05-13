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Новосибирский транспорт возвращается к привычному графику работы

Главная Общество
Новосибирск
12:08 13 Мая 2020
транспорт, метро, движение
Автор: Sibnovosti.ru
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Общественный транспорт Новосибирска возвращается к обычному режиму работы. Ранее он был изменен для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня электропоезда МУП «Новосибирский метрополитен» вновь начинают движение в 6:00 и завершают в 24:00. Интервал движения в утренний и вечерний часы пик составляет 3-3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут. По данным пресс-центра мэрии, штатный режим для наземного транспорта будет полностью восстановлен с 14 мая.

Ранее сообщалось о том, что в сибирских регионах были предприняты различные меры для снижения пассажиропотока во время эпидемии COVID-19. Например, в столице Республика Тува Кызыле в течение примерно недели работа общественного транспорта (автобусы и рейсовые микроавтобусы) была полностью прекращена.

В Новосибирской области за последние сутки было выявлено 74 новых случаев заражения. Их общее количество достигло 1 300. Выздоровело за сутки 66 пациентов. Напомним, что в регионе скончалось 16 больных с коронавирусной инфекцией.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»

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