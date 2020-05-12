Опрос: в краткосрочном периоде безработица в РФ может увеличиться на 17%

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) 12 мая в ходе онлайн-конференции представил последние данные о ситуации в социальной сфере на фоне распространения коронавируса и девальвации рубля, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно последнему опросу населения, в котором приняли участие боле 3 тысяч человек, образ жизни большинства россиян ухудшился.

Так, 66% россиян говорят, что за последний месяц их образ жизни изменился в худшую сторону. Чаще на это указывают жители Москвы, владельцы собственного бизнеса, а также те, кто сдает в аренду помещения или имущество.

«Но есть и те, кто говорят, что их образ жизни изменился в лучшую сторону – таких 11%. Прежде всего - это студенты и учащиеся», - рассказала директор центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

Согласно опросу, сегодня только 50% россиян говорят о том, что ситуация в скором времени изменится в лучшую сторону, а 26% считают, что ситуация будет только ухудшаться.

«Каждый второй россиян говорит о том, что отныне вынужден экономить на тех товарах и услугах, на которых ранее не экономил», - сказала глава ЦСЭИ, отметив, что согласно оценкам экспертов ЦСР «роста потребительского спроса до конца 2020 года не ожидается».

В то же время 58% говорят о том, что их доходы уменьшились, а 5%, что практически полностью лишены доходов, а 20% россиян на сегодняшний день не имеют финансовый подушки безопасности.

Говоря о ситуации с безработицей, Лора Накорякова отметила, что «в краткосрочном периоде безработица может увеличиться на 17%, а к концу 2020 года индикатор достигнет 12%, что существенно выше, чем в 2019 году».