В Новосибирске открыты парки и скверы

Власти Новосибирска разрешили горожанам прогуливаться в парках и скверах. Также разрешено заниматься спортом. Места отдыха официально открыты с 12 мая, но в мэрии призывают горожан не собираться большими компаниями, отметила на своей странице в «Фэйсбуке» вице-мэр Анна Терешкова.

«Сегодня мэром Новосибирска принято решение о том, что все скверы и транзитные парки открываются для горожан. Гулять можно только по два человека или со своей семьей. При возможности, пожалуйста, оставайтесь дома»,— говорит Анна Терешкова в видеообращении к новосибирцам.

Напомним, что власти Новосибирска приняли решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая. При этом вводятся послабления для горожан – разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, в муниципалитетах заработают рынки. Также открыты для посещений кладбища.