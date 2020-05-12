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У Новосибирской области появится гимн

Главная Общество
Новосибирск
16:32 12 Мая 2020
министерство, гимн, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирская область получит свой гимн. Соответствующий конкурс проведет региональное министерство культуры.

Согласно приказу и. о. министра Юрия Зимнякова, цель создания гимна – «повышение гражданского сознания жителей Новосибирской области, формирование у них чувства патриотизма».

«Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырех минут», - отметили в ведомстве.

Участники конкурса смогут подать свои варианты с 1 сентября по 15 октября 2020 года в специально созданную конкурсную комиссию под руководством Юрия Зимнякова. Всего в ее составе девять человек. Среди них, например, худрук Новосибирской государственной филармонии Владимир Калужский, директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов, директор литературного журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин.

В положении о проведении конкурса указывается, что присланные произведения будут оцениваться по трем критериям: целостность музыкально-патриотического произведения; торжественный, патриотический, жизнеутверждающий характер; отражение прошлого и настоящего Новосибирской области, ее вклада в историю Российской Федерации. По каждому критерию будут выставляться баллы, сумма которых и определит победителя.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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