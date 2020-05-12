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Число новых случаев COVID-19 в Новосибирской области снизилось

Главная Общество
Новосибирск
11:06 12 Мая 2020
вирус, штаб, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 16.

По данным оперативного штаба, умерла женщина в возрасте 64 лет.

Между тем, число выявленных за сутки новых заболевших заметно снизилось. Оперативный штаб сегодня утром сообщил о 55 случаях. В последние же дни число случаев стабильно превышало 70.

За пределами Новосибирска наибольшее число госпитализированных коронавирусной инфекцией пациентов – в Тогучинском районе. В центральной районной больнице находится 13 таких пациентов.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области с 12 мая введены некоторые послабления - новосибирцам разрешено заниматься спортом на улице с соблюдением дистанции, гулять в компании двух человек, посещать кладбища. Также в муниципалитетах за пределами Новосибирска открываются рынки.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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