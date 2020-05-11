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Путин: быстрым режим из ограничений не будет

Главная Общество
Новосибирск
20:19 11 Мая 2020
президент, здоровье, общество
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что быстрым режим из ограничений не будет. Об этом он заявил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

При этом он указал, что с 12 мая период нерабочих дней завершается. 

"Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам", - сказал президент.

Путин добавил, что общие санитарные требования должны продолжиться, чтобы избежать новой волны пандемии.

"Все вы несете персональную ответственность", - сказал Путин главам регионов.

Полные тексты указов президента опубликованы на сайте Кремля 

  http://www.kremlin.ru/events/president/news

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