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Самоизоляцию продлили в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
16:15 11 Мая 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области продлили режим самоизоляции. На сколько именно, власти региона ответить пока затрудняются - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Принято решение о продлении в Новосибирской области режима самоизоляции на весь период повышенной готовности. Мы будем работать не по какой-то определенной дате, а относительно складывающейся ситуации», - сказал глава региона. 

В области с 12 мая вводятся некоторые послабления - новосибирцам разрешено заниматься спортом на улице с соблюдением дистанции, гулять в компании двух человек, посещать кладбища. Также в муниципалитетах, кроме Новосибирска, откроются рынки. До конца мая школьники будут учиться дистанционно. 

За сутки в Новосибирской области выявлен 71 случая заражения коронавирусом - всего 1171 человек. 

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