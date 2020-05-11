Самоизоляцию продлили в Новосибирской области

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции. На сколько именно, власти региона ответить пока затрудняются - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Принято решение о продлении в Новосибирской области режима самоизоляции на весь период повышенной готовности. Мы будем работать не по какой-то определенной дате, а относительно складывающейся ситуации», - сказал глава региона.

В области с 12 мая вводятся некоторые послабления - новосибирцам разрешено заниматься спортом на улице с соблюдением дистанции, гулять в компании двух человек, посещать кладбища. Также в муниципалитетах, кроме Новосибирска, откроются рынки. До конца мая школьники будут учиться дистанционно.

За сутки в Новосибирской области выявлен 71 случая заражения коронавирусом - всего 1171 человек.