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В Новосибирске откроют для движения шестиполосную дорогу

Главная Общество
Новосибирск
15:41 8 Мая 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход реконструкции улицы 2-я Станционная. С прошлого года работы ведутся на участке, протяженностью около двух километров до Колыванского кольца. Подрядчик обустроил ливневую канализацию, создал дренажную систему, что строящаяся на болотистой почве дорога, была крепкой. Кроме того, магистраль расширили до шести полос – по три в каждом направлении. Власти обещают, что уже в этом году по отремонтированной дороге поедут автомобили, хотя реконструкцию будут продолжать.

«До конца лета предстоит заасфальтировать участок, а также комплексно его обустроить. Но это только первый этап работ, завершить который планируется к сентябрю. Уже во второй половине мая мы планируем провести конкурсные процедуры и приступить ко второму и третьему этапам реконструкции», - сообщил Анатолий Локоть.

Подрядчик выполнит благоустройство на прилегающей к дороге территории, а также установит светофоры и дорожные знаки, нанесет разметку на новом асфальте.

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