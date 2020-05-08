Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области приближается к тысяче

В Новосибирске за последние сутки выявлено 73 пациента с COVID-19. Это самый высокий показатель за все время эпидемии.

В результате, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 949. Учитывая тенденцию, сложившуюся в последние дни, можно предположить, что рубеж в 1 тыс. случаев будет преодолен в Новосибирской области к завтрашнему утру.

«Выздоровели 262 человека, 12 – скончались», - уточнили сегодня в региональном оперативном штабе.

Как писали Sibnovosti.ru, с 6 мая в Новосибирске начал работу еще один инфекционный госпиталь на 190 коек. Он был открыт на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница №12». Сюда уже привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных.

Фото: сайт правительства Новосибирской области