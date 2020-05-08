В Новосибирске открыт инфекционный госпиталь на 190 коек

В Новосибирске создан еще один инфекционный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. Он открыт на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница №12».

Для оборудования инфекционного госпиталя проведены новые коммуникации, каждая из 190 коек имеет точку доступа к кислороду. По данным сайта правительства Новосибирской области, сюда уже привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине апреля было объявлено о том, что ГБУЗ «Городская клиническая больница №11» в Новосибирске станет сортировочным центром для диагностики больных с подозрением на коронавирус.

Ко вчерашнему дню в Новосибирской области было зарегистрировано 876 случаев заражения коронавирусом. В инфекционных стационарах Новосибирска находилось 1,1 тыс. взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным диагнозом.

Фото: сайт правительства Новосибирской области