Часть Новосибирска останется без горячей воды с 12 мая

Теплоэнергетики предупредили о плановых отключениях горячей воды в Новосибирске. С 12 мая под отключение попадут многоэтажки, запитанные от ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. Уже с 10 мая возможно снижение температуры воды из кранов.

Без воды останутся жители части улиц Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах Новосибирска.

«По зоне теплоснабжения от Кировской районной котельной отключение горячей воды продлится с 12 по 27 мая (максимальный срок). Испытания будут проводиться с 8:00 до 23:00. При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 00:00 часов 11 мая», — сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

Кроме того, запланированы отключения на левобережье - в части Кировского и Ленинского районов.