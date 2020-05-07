В горах Алтая обитает 21 снежный барс

Ученые завершили учеты снежного барса (ирбиса) в Республике Алтай. Она насчитали более 20 этих редких животных.

Учет проходил с середины февраля. Специалисты обследовали территорию национального парка «Сайлюгемский», а также Курайский и Южно-Чуйский хребты.

«Всего специалисты обнаружили 21 ирбиса, из них 15 взрослых особей и шесть котят в двух выводках. Уточняется, что аргутская группировка снежного барса по-прежнему подтверждает статус крупнейшей в России: здесь зарегистрировано 10 хищников, в том числе трое барсят самки Юты. Эту группу ирбисов пополнила ранее неизвестная особь, фото которой получены впервые», - подведены итоги этой работы на официальном сайте Республики Алтай.

Как уточнили в правительстве региона, окончательные данные о численности снежного барса в России будут подведены координатором мониторинга - Всемирным фондом дикой природы - в мае этого года.

Как ранее сообщили Sibnovosti.ru, в ходе учета в России впервые удалось сделать профессиональные снимки ирбиса с близкого расстояния. Удача улыбнулась сотруднику «Сайлюгемского» Алексею Кужлекову на горе Черной.

Фото: официальный сайт Республики Алтай