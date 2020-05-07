7 мая
Новосибирск
погода +17 °C
73.97
 
€ 80.06
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В горах Алтая обитает 21 снежный барс

Главная Общество
Новосибирск
15:18 7 Мая 2020
ученые, гора, парк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые завершили учеты снежного барса (ирбиса) в Республике Алтай. Она насчитали более 20 этих редких животных.

Учет проходил с середины февраля. Специалисты обследовали территорию национального парка «Сайлюгемский», а также Курайский и Южно-Чуйский хребты.

«Всего специалисты обнаружили 21 ирбиса, из них 15 взрослых особей и шесть котят в двух выводках. Уточняется, что аргутская группировка снежного барса по-прежнему подтверждает статус крупнейшей в России: здесь зарегистрировано 10 хищников, в том числе трое барсят самки Юты. Эту группу ирбисов пополнила ранее неизвестная особь, фото которой получены впервые», - подведены итоги этой работы на официальном сайте Республики Алтай. 

Как уточнили в правительстве региона, окончательные данные о численности снежного барса в России будут подведены координатором мониторинга - Всемирным фондом дикой природы - в мае этого года.

Как ранее сообщили Sibnovosti.ru, в ходе учета в России впервые удалось сделать профессиональные снимки ирбиса с близкого расстояния. Удача улыбнулась сотруднику «Сайлюгемского» Алексею Кужлекову на горе Черной.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число зараженных COVID-19 в России превысило 177 тыс человек

Число зараженных COVID-19 в России превысило 177 тыс человек

7 Мая 2020 г.
Всего в России зарегистрировано 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области снова более 60 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Новосибирской области снова более 60 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

7 Мая 2020 г.
Число умерших пациентов достигло 12
Новости Новосибирска: Сергей Авдеев возглавил Новосибирскую таможню

Сергей Авдеев возглавил Новосибирскую таможню

6 Мая 2020 г.
Ранее он руководил таможенниками Республики Хакасия
Новости Новосибирска: Число зараженных COVID-19 в России превысило 165 тыс человек

Число зараженных COVID-19 в России превысило 165 тыс человек

6 Мая 2020 г.
Выздоровели – 21327, скончались – 1537 человек.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области зарегистрировано уже более 800 случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области зарегистрировано уже более 800 случаев заражения COVID-19

6 Мая 2020 г.
Приехавшим в регион из Якутии придется выдержать двухнедельный карантин
Новости Новосибирска: В Новосибирске отменены последние звонки в школах

В Новосибирске отменены последние звонки в школах

6 Мая 2020 г.
Выпускные пока под вопросом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске за сутки умерло два пациента с COVID-19

В Новосибирске за сутки умерло два пациента с COVID-19

2 Мая 2020 г.
Общее число летальных случаев в регионе достигло семи
Новости Новосибирска: Погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов

Погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов

7 Мая 2020 г.
Основу группы составляют угольные активы в Новосибирской и Кемеровской областях
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 620 случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области 620 случаев заражения COVID-19

3 Мая 2020 г.
За сутки подтверждено более 50 диагнозов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19