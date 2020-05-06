Сергей Авдеев возглавил Новосибирскую таможню

Новосибирскую таможню возглавил Сергей Авдеев. Ранее он занимал должность начальника Хакасской таможни.

Обе таможни входят в структуру Сибирского таможенного управления (СТУ). По данным ведомства, уроженец Новосибирска Сергей Авдеев руководил Хакасской таможней с 2015 года.

Предыдущий начальник Новосибирской таможни Валерий Гуков, по сообщению СТУ, покидает Сибирь. Он назначен начальником Карельской таможни.

Как писали Sibnovosti.ru, весной этого года сменился руководитель и Кемеровской таможни. Этот пост занял Андрей Полетаев, до этого руководивший таможенниками Бурятии.