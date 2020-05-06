В Новосибирской области зарегистрировано уже более 800 случаев заражения COVID-19

Число выявленных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 превысило 800. Этот рубеж был преодолен за последние сутки.

Количество новых случаев за сутки к утру 6 мая составило 63. Их общее число с начала эпидемии – 809. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 11.

«В отделениях реанимации находятся 44 пациента, на ИВЛ – 16 человек», - уточнили в региональном оперативном штабе.

Тем временем, власти Новосибирской области расширили перечень регионов, по приезду из которых граждане должны выдержать 14-дневный карантин. К Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавилась Республика Саха (Якутия). По данным якутского правительства, из республики в ближайшие дни предполагается вывезти 8,5 тыс. работников Чаяндинского газового месторождения. Ранее несколько десятков человек из Якутии доставили в Омск.

Фото: сайт правительства Новосибирской области