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В Новосибирске отменены последние звонки в школах

Главная Общество
Новосибирск
10:19 6 Мая 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Последние звонки в школах Новосибирска в этом году не состоятся. Из-за пандемии коронавируса традиционные мероприятия в мае решили не проводить. Судьба школьных выпускных, которые обычно отмечают в июне, пока не решена.

«Мы ждем 12 мая, тогда скажут, как потом в городе состоятся мероприятия. Пока что знаем, что в конце мая никаких последних звонков не будет. Насчет июня точно ничего не известно», —заявила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Состоятся выпускные вечера в школах или нет, будет завесить от эпидемической обстановки в городе. Городские власти ждут на этот счет особых указаний от федерального Минобра.

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