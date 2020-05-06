В Новосибирске отменены последние звонки в школах

Последние звонки в школах Новосибирска в этом году не состоятся. Из-за пандемии коронавируса традиционные мероприятия в мае решили не проводить. Судьба школьных выпускных, которые обычно отмечают в июне, пока не решена.

«Мы ждем 12 мая, тогда скажут, как потом в городе состоятся мероприятия. Пока что знаем, что в конце мая никаких последних звонков не будет. Насчет июня точно ничего не известно», —заявила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Состоятся выпускные вечера в школах или нет, будет завесить от эпидемической обстановки в городе. Городские власти ждут на этот счет особых указаний от федерального Минобра.