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Парковка на Красном проспекте Новосибирска станет платной с июня

Главная Общество
Новосибирск
15:36 5 Мая 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уже в июне 2020 года власти Новосибирска собираются реализовать проект платных парковок на Красном проспекте. Сеть временных стоянок рассчитана на 563 места. Водителям придется заплатить от 50 до 100 рублей в час. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии. 

Платные парковки запустят от здания правительства на Красном проспекте, 18 до площади Калинина. Бесплатными останутся карманы возле торгового центра  «Европа», а также от пл. Калинина в сторону ул. Аэропорт и от ул. Кропоткина в сторону ул. Писарева. Стоянки будут работать с 07:00 до 22:00. В остальное время на Красном проспекте можно будет парковаться бесплатно. 

На парковках от пересечения Красного проспекта с ул. Сибревкома до пересечения Красного проспекта с ул. Гоголя стоимость услуг составит 100 рублей в час. От пересечения Красного проспекта с ул. Писарева до пересечения Красного проспекта с ул. Дуси Ковальчук стоимость услуг – 50 рублей в час. 

Напомним, проект собирались реализовать в апреле текущего года, но из-за сложно эпидемиологической ситуации сроки перенесли. 

 

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