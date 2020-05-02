В Новосибирске за сутки умерло два пациента с COVID-19

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Новосибирской области выросло с пяти до семи. Два человека умерло за последние сутки.

73-летний пациент скончался в больнице №11. Его госпитализировали 20 апреля.

«Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца», - отметили в областном оперативном штабе.

Кроме того, в инфекционной больнице №1 умер 32-летний пациент, доставленный 23 апреля с пневмонией. У него также были гипертоническая болезнь и ожирение.

Всего за последние сутки в Новосибирской области коронавирусную инфекцию выявили у 43 человек. Общее число случаев достигло 569.

В соседнем Алтайском крае 1 мая зафиксировали снижение прироста числа заболевших и увеличение числа выздоровевших пациентов. Всего в крае, по данным его официального сайта, зарегистрирован 451 случай заболевания. Уже выписано из клиник 69 пациентов. В Кемеровской области за сутки число случаев заражение COVID-19 увеличилось на 10 и достигло 153.

Фото: сайт правительства Новосибирской области