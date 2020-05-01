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В Новосибирской области 55 новых случаев заболевания COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
13:42 1 Мая 2020
регион, штаб, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области превысило отметку в 500 человек. Это данные на 11:00 1 мая.

Согласно сообщению областного оперативного штаба, за последние сутки зафиксировано 55 случаев. Это один из самых высоких показателей за последние дни. Общее число случаев достигло 526. 105 пациентов уже выписано, четыре человека скончалось.  

«В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе семь человек – на ИВЛ», - отметили в оперативном штабе.

В соседнем Алтайском крае за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло на 41 и достигло 423. По данным официального сайта региона, печальное лидерство удерживает здесь Змеиногорский район, где 153 заболевших.

В Кемеровской области число новых случаев и их общее количество значительно меньше. 15 и 143 соответственно.

Фото: pixabay.com

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