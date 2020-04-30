Военную авиацию в День Победы увидят в Новосибирске, Абакане и Кызыле

Военная авиация примет участие в демонстрационных полетах в День Победы в ряде сибирских городов. Самые масштабные полеты пройдут в небе над Новосибирском, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В пролете (в Новосибирске – Sibnovosti.ru) будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31», - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Всего авиация ЦВО примет участие в демонстрационных полетах в девяти городах. В их числе также Кызыл и Абакан. Тренировки и генеральные репетиции будут проведены 5 и 7 мая.

На Дальнем Востоке, как писали Sibnovosti.ru, боевую авиацию увидят жители и гости Улан-Удэ.

Фото: сайт министерства обороны РФ