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Военную авиацию в День Победы увидят в Новосибирске, Абакане и Кызыле

Главная Общество
Новосибирск
17:00 30 Апреля 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Военная авиация примет участие в демонстрационных полетах в День Победы в ряде сибирских городов. Самые масштабные полеты пройдут в небе над Новосибирском, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В пролете (в Новосибирске – Sibnovosti.ru) будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31», - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Всего авиация ЦВО примет участие в демонстрационных полетах в девяти городах. В их числе также Кызыл и Абакан. Тренировки и генеральные репетиции будут проведены 5 и 7 мая.

На Дальнем Востоке, как писали Sibnovosti.ru, боевую авиацию увидят жители и гости Улан-Удэ.

Фото: сайт министерства обороны РФ

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