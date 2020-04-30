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В Бурятии начали платить заразившимся COVID-19 медработникам

Главная Общество
Новосибирск
15:43 30 Апреля 2020
бурятия, медицина, вирус, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия произведена первая выплата медицинскому работнику, заболевшему COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Сумма выплаты составила 100 тыс. руб.

«Первые 100 тыс. руб. человек уже получил», - сказал глава региона Алексей Цыденов в своем обращении к жителям Бурятии накануне майских праздников.

Согласно введенным в республике правилам, медик должен получить 200 тыс. руб., если болезнь протекает в тяжелой форме, 100 тыс. руб. – если в легкой. Это касается не только собственно медицинского персонала, но и волонтеров и работников социальных служб. Выплаты происходят напрямую из республиканского бюджета.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 30 апреля, в регионе было зарегистрировано 297 случаев заражения COVID-19. Вылечилось 88 человек, умерло четыре.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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