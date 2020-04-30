Новосибирский интернет-трафик перетекает в малые города и спальные районы

Операторы связи фиксируют изменения объема и географии трафика в Новосибирской области в период самоизоляции. Самый заметный рост, как голосового трафика, так и передачи данных зафиксирован в Бердске.

Данные исследования, проведенного за период с 30 марта по 20 апреля, представила пресс-служба МТС «Сибирь». В названном городе-спутнике Новосибирска с населением в 103 тыс. человек потребление мобильного интернета увеличилось почти на 40%. В Куйбышеве – городе на западе области – рост составил 25%. Также отмечен рост трафика на 15% в поселке Криводановка Новосибирского района, где много дач и коттеджей.

В самом Новосибирске отмечено перераспределение потока в пользу спальных районов. В их числе жилые кварталы в районе станции метро «Золотая нива», микрорайон Родники, Затулинский жилмассив и др.

«Изменилось также время пиковой нагрузки - теперь абоненты пользуются мобильным интернетом равномерно в течение всего дня, вместо традиционно возрастающей активности вечером», - отметили в пресс-службе оператора.

На соцсети приходится 42% общего объема скачанного трафика, подсчитали в МТС «Сибирь».

Фото: youtube.com