Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает расти

В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 за сутки выросло на 35. Новые данные представил областной оперативный штаб.

По его сообщению, общее число выявленных больных коронавирусной инфекцией достигло 471. Первый случай зарегистрирован в Тогучинском районе. За весь период эпидемии скончалось четыре человека, 78 уже выздоровело.

«В отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ – девять человек», - уточнили в оперативном штабе.

Вчера губернатор Андрей Травников сообщил, что регион занимает «21-е место с конца» в перечне субъектов федерации по числу заболевших на 100 тыс. населения. В Новосибирской области этот показатель достиг 15.

«Ситуация достаточно благоприятная, но успокаиваться рано», - сделал вывод глава области.

Как писали Sibnovosti.ru, 28 апреля на совещании, которое провел президент РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала отношение к самоизоляции в Новосибирске.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области